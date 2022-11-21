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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

إنقلاب سيارة بالبحيرة
إنقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل  محملة بخردة وأعمدة إنارة قديمة فى ترعة على طريق دمنهور حوش عيسى أمام  المحطه القديمة بقرية الكوم الاخضر حوش عيسي اتجاه دمنهور، ونقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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وتلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة بقرية الكوم الأخضر وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من"  العربي متولي محمود،  25 سنة، مقيم دمنهور، مصاب بكدمات بالجسم، وشخص آخر مجهول الهوية ، 25 سنة، مصاب غيبوبة تامة وتم  نقلهما مستشفي  حوش عيسي المركزى لتلقى العلاجات والاسعافات اللازمة.

وتم رفع السيارة بمعدات الوحدة المحلية، وتم عودة الحركة المرورية  بشكل طبيعى وجارى المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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