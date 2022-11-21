سيبونى في حالي.. رسالة شديدة اللهجة من دعاء فاروق لمنتقديها.. شاهد

وجهت الإعلامية دعاء فاروق رسالة لمنتقديها عبر حسابها الرسمى على فيسبوك.

وكتبت دعاء فاروق :" تعودت منذ بداية حجابي علي تغيير ستايل لبسي في كل مكان بشكل يناسب المكان ، أرتدى في العمرة ورمضان والمساجد والصلوات عبايات ارتدى في النادى مع الأولاد ترينينج سوت أو جامب سوت، أرتدى في البرنامج تايورات وكارديجان وجاكتات وبدل وفساتين وأشكال مختلفة من الستايلات ، ارتدى في الافراح فساتين سواريه او بدل سواريه ، ارتدى عالبحر بوركيني وعليه كاش شيفون واسع وساعات أحب ألبس فساتين واسعة عالبحر ، أرتدى في البيت بيجاما وحينما افتح الباب للأغراب ألبس إسدال عليها ، لا أخرج بالإسدال ولا ارتدى عبايات طوال الوقت ..".

وأضافت دعاء فاروق :" أجد راحة في ارتداء ما يناسبني ويناسب المكان ألبس اللي يريحني ويناسبني ولا أفرضه علي أحد ... ما الذى يدفع البعض للدخول فيا شمال طول الوقت بسبب لبسي ؟! أنا عايشة عمري كله بلبس كده عادى ... هو انا عجبة ؟؟؟ يعني اللي بقوله ده وتصنيفة الهدوم دى عجبة ؟؟؟؟ مش الناس بتلبس كده ولا انا هبطت من كوكب المريخ بقرون وديل ولابسة افاتار عشان كل صورة انزلها خاصة بالشغل والعارضين اللي بعرض لهم تصميماتهم لازم اتقطم بكلمتين من بتوع بتتغيري وبتنزلي وبتطلعي وحجابك بيقل وشكلك ومنظرك و فيه نقطة اسفل الدقن تندب فيها رصاصة ... وفيه سن نملة الدبانة ... وفيه صابع مطرطق من الصندل طول الصيف جايب لي الكافية اوديه فين طيب؟؟؟ ".

وتابعت :"صلوا علي النبي يا جماعة واستغفروا الاستغفار بيجلب الرزق والله .. جربوه كده كل ما اضايقك بسن نملة الدبانة او صابع رجلي او طرطوفة ودني استغفري علي طول والله ابرك من مليون تعليق .. ربنا هيرزقك والله من وسع وهيفتحها عليكي (استغفروا ربكم انه كان غفارا) ... استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم .. ربنا يرزقنا ويرزقكم من وسع يا رب ".