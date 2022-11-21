خبير تونسي يكشف أسباب خسارة قطر أمام الإكوادور في كأس العالم

سلط التونسي مكرم الحزقي خبير التحليل الرياضي الضوء على خسارة منتخب قطر في كأس العالم امام نظيره منتخب بلجيكا بهدفين دون رد فى افتتاحية منافسات البطولة.

وخسر منتخب قطر من الإكوادور، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالبطولة.

أحرز هدفي منتخب الاكوادور في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم بقطر المهاجم إينر فالنسيا فى الدقيقة 15 و 30.

خسارة المنتخب المستضيف لأول مرة

ويعتبر منتخب قطر اول المنتخبات التي خسرت فى مباراة الافتتاح ضمن منافسات بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

قال مكرم الحزقي عن خسارة منتخب قطر فى افتتاح كأس العالم عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مونديال قطر2022 النتيجة منطقية 2.0



في افتتاحية منافسات بطولة كأس العالم انتصار مستحق للإكوادور بنظام لعب 4.4.2 وبداية ممتازة أعطته ثقة في إمكانياته فتسيد الميدان ولعب براحة كبيرة...



تابع سرعة تحريك الكرة. إستغلال الاطراف. تنويع في اللعب. قوة بدنية وجسمانية كانت ملحوظة ووسط ميدانه ممتاز من جميع الجوانب شراسة كبيرة ... الهجوم أداءه كبيرا...



حارس مرتبك

أضاف: التفوق العددي كان واضح على الأطراف 2+1 فضلا عن التفوق النوعي في كل الخطوط والضغط النفسي المسلط على المنتخب القطري واحد من أهم العوامل المؤثرة



نظام اللعب التكتيكي ( 3.4.3)

استطرد: البدايات صعبة فما بالك بالبلد المنظم بلاعبين محليين على أداء لاعبيه الفني والتكتيكي وقل التركيز فتعددت الأخطاء الفردية والجماعية وغابت القرارت الصحيحة حل محلها الإرتباك وشكل دفاعي سيئ جدا



تمركز الي جانب رقابة ضغط الصراعات الثنائية العرضيات الكرات الثانية وحارس مرمى متردد ومرتبك والارتباك واضح عليه في قراراته منها خروج غير موفق وما فيه داعي للخروج في الهدف الملغى تأخر في الخروج في عملية ركلة الجزاء فقام بالخطأ.



اشار الى ان وسط الميدان لم يساعد الفريق في التحولات والارتداد لا من الجانب الدفاعي في إفتكاك الكرة وتضييق المساحات. الشراسة... ولا من الجانب الهجومي عند إمتلاكه الكرة كان يخسر فيها بسرعة تمريرات قصيرة وطويلة خاطئة بنسبة % كبيرة جداااا....



اشار الي ان المرة الوحيدة كرة في الدقيقة 49 عرضية متقنة شكلت خطر وفرصة حقيقية لم يحسن المهاجم المعز مسعود استغلالها رغم وضعيته السانحة لافتا الى ان تذليل الفارق كان ممكن وأبرز فرصة اضاعها مونتاري...



لفت الى ان ردة الفعل لم تكن موجودة بالمرة لدى منتخب قطر أغلب ردهات المباراة والحلول كانت مفقودة تماما رغم تغيير نظام اللعب في الشوط الثاني لا الكرات القصيرة ولا الطويلة ولا التسديد ولا الكرات الثابتة ولا أداء مفاتيح لعبه قدموا إضافة اليوم....