إيران تلعب بالنار.. الاستخبارات الإسرائيلية تكشف إمكانية وصول تخصيب اليورانيوم إلى 90%

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حليفا، اليوم الاثنين، إنه يمكن لـ إيران قريبا أن "تتلاعب" بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90٪، والذي يمكن استخدامه لبناء سلاح نووي، وفقا لموقع أكسيوس.

‏وقد تكون مثل هذه الخطوة من جانب إيران غير مسبوقة، لكن حليفا قال إن طهران ستظل بحاجة إلى "بضع سنوات أو عدة أشهر" لبناء جهاز نووي.‏

إيران تقترب من اللعب بالنار

وأشار هاليفا في مؤتمر في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: "نحن نقترب من النقطة التي ستلعب فيها إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 90٪ ، حتى لو كان ذلك رمزيا فقط وبكميات صغيرة جدا في البداية".

‏وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير علنا إن إيران قد تخصب قريبا بنسبة 90٪.

‏وشدد على أنه كما في الحالات السابقة عندما تبدأ إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ ، فإنها ستختبر استجابة المجتمع الدولي.‏

‏وأضاف أنه "في هذه المرحلة الزمنية، يعتقد المرشد الأعلى الإيراني أن الاختراق النووي سيضر أكثر مما ينفع، لكن هذا يمكن أن يتغير بسرعة".‏

‏ومن جانبه، قال ‏‏كمال خرازي، مستشار المرشد‏‏ الأعلى آية الله علي خامنئي، لقناة الجزيرة في منتصف يوليو الماضي، إنه في غضون أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ ويمكننا بسهولة إنتاج 90٪ من اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن إيران لديها الوسائل التقنية لإنتاج قنبلة نووية ولكن لم يكن هناك قرار من قبل إيران لبناء واحدة.‏

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور أمريكا

ويزور الفريق أفيف كوهافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظيره الجنرال مارك ميلي ومع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.‏

وتعليقا على الزيارة، قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلي، إن ‏"زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة ليست أقل أهمية، ونحن بحاجة إلى التحدث مع صناع القرار في واشنطن حول التهديد الإيراني الشامل والتأكيد على القضية النووية".‏

وشدد حليفا على أن هناك حاجة للبدء في مناقشة ضربة عسكرية ضد إيران أو اتفاق نووي جديد بمعايير مختلفة تماما.‏

‏وقد أصدر‏‏مجلس محافظي ‏‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، قرارا بتوجيه اللوم لإيران لعدم تعاونها مع تحقيقات الأمم المتحدة بشأن نشاطها النووي غير المعلن، وقد ‏دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، من أجل القرار.‏

وأدانت إيران هذا الإجراء من قبل الوكالة الدولية، وهدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ خطوات نووية انتقامية لكنه لم يذكر أي تفاصيل.‏