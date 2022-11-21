عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تلعب بالنار.. الاستخبارات الإسرائيلية تكشف إمكانية وصول تخصيب اليورانيوم إلى 90%

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حليفا، اليوم الاثنين، إنه يمكن لـ إيران قريبا أن "تتلاعب" بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90٪، والذي يمكن استخدامه لبناء سلاح نووي، وفقا لموقع أكسيوس.

‏وقد تكون مثل هذه الخطوة من جانب إيران غير مسبوقة، لكن حليفا قال إن طهران ستظل بحاجة إلى "بضع سنوات أو عدة أشهر" لبناء جهاز نووي.‏

إيران تقترب من اللعب بالنار

وأشار هاليفا في مؤتمر في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: "نحن نقترب من النقطة التي ستلعب فيها إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 90٪ ، حتى لو كان ذلك رمزيا فقط وبكميات صغيرة جدا في البداية". 

إسرائيل تدعو مواطنيها الحاضرين مونديال قطر توخي الحذر

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ إسرائيل وأجهزة المخابرات الغربية

‏وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير علنا إن إيران قد تخصب قريبا بنسبة 90٪.

‏وشدد على أنه كما في الحالات السابقة عندما تبدأ إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ ، فإنها ستختبر استجابة المجتمع الدولي.‏

‏وأضاف أنه "في هذه المرحلة الزمنية، يعتقد المرشد الأعلى الإيراني أن الاختراق النووي سيضر أكثر مما ينفع، لكن هذا يمكن أن يتغير بسرعة".‏

‏ومن جانبه، قال ‏‏كمال خرازي، مستشار المرشد‏‏ الأعلى آية الله علي خامنئي، لقناة الجزيرة في منتصف يوليو الماضي، إنه في غضون أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ ويمكننا بسهولة إنتاج 90٪ من اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن إيران لديها الوسائل التقنية لإنتاج قنبلة نووية ولكن لم يكن هناك قرار من قبل إيران لبناء واحدة.‏

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور أمريكا

ويزور الفريق أفيف كوهافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظيره الجنرال مارك ميلي ومع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.‏

الجيش اللبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها تجاه بيروت

بالتعاون مع إسرائيل.. تفاصيل مشروع إنتاج مسيّرات انتحارية بالمغرب

وتعليقا على الزيارة، قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلي، إن ‏"زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة ليست أقل أهمية، ونحن بحاجة إلى التحدث مع صناع القرار في واشنطن حول التهديد الإيراني الشامل والتأكيد على القضية النووية".‏

وشدد حليفا على أن هناك حاجة للبدء في مناقشة ضربة عسكرية ضد إيران أو اتفاق نووي جديد بمعايير مختلفة تماما.‏

‏وقد أصدر‏‏مجلس محافظي ‏‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، قرارا بتوجيه اللوم لإيران لعدم تعاونها مع تحقيقات الأمم المتحدة بشأن نشاطها النووي غير المعلن، وقد ‏دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، من أجل القرار.‏

وأدانت إيران هذا الإجراء من قبل الوكالة الدولية، وهدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ خطوات نووية انتقامية لكنه لم يذكر أي تفاصيل.‏

ايران رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حليفا طهران تخصيب اليورانيوم المرشد الأعلى الإيراني رئيس الأركان الإسرائيلي جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

موضوعات متعلقة

إسرائيل تحتج لدى روسيا بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية

إسرائيل تواصل جرائمها ضد الفلسطينيين وتستهدف الصيادين

سوريا: الأمن والاستقرار سيبقى مهدداً مع وجود إسرائيل خارج معاهدة انتشار السلاح النووي

لهذا السبب .. إسرائيل تختبر نسخة بحرية من القبة الحديدية | شاهد

ترشيحاتنا

إنجي أنور عن فتاة الشرقية: هل الطب يستطيع إثبات شرف الرجل مثل البنت؟

لا توجد عقوبة.. مفاجأة قانونية بتعدي الابن العاق على والدته

فشل محادثات صربيا وكوسوفو .. والاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد والعنف

حزن بين مواليد التسعينات.. وفاة بطل "باور رينجرز" في ظروف غامضة

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. تبدأ من ربع مليون جنيه

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. 10 إطلالات آثارت الجدل ل يسرا اللوزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة.. كيف تصنعين طبق شوربة حارق للدهون؟

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بإطلالة أنثوية| شاهد

علامات خفية عند الاستيقاظ في الصباح مؤشر إلى الإصابة بمرض السكري

الجوافة.. تعزز مناعة الجسم وتقضي على آلام الفيروس المخلوى المنتشر

فيديو

تحذير للمواطنين بسبب توابع زلزال اليونان| تغطية خاصة

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

الطاقم أجنبى.. الداخلية تضبط سفينة تحمل 18 مليون قرص مخدر بميناء الإسكندرية

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ