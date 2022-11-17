إسرائيل تدعو مواطنيها الحاضرين مونديال قطر توخي الحذر

طلبت إسرائيل، اليوم الخميس، من مواطنيها، الذين يحضرون كأس العالم توخي الحذر أثناء تواجدهم في قطر، التي سمحت لفريق من دبلوماسييها بزيارة الدوحة لتقديم المساعدة.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين 10 آلاف و 20 ألف إسرائيلي في بطولة كرة القدم التي تنطلق يوم الأحد، بما في ذلك بعض المسافرين على متن رحلات جوية مباشرة لم تنته بعد من تل أبيب قالت قطر إنها ستسمح بالحدث.

وقال دبلوماسي إسرائيلي اليوم، الخميس، إنه في مقياس آخر لعودة الحياة الطبيعية بين البلدين، منح الإسرائيليون القادمون لكأس العالم تأشيرات مؤقتة. لكن قطر تقول إن التطبيع الرسمي للعلاقات ليس قيد الإعداد.

ولم يتأهل المنتخب الإسرائيلي لكي يلعب في البطولة.

ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي، ألون لافي، المتحدث باسم الفريق القنصلي إنه كان يعمل خارج فندق في الدوحة بواجبات تشمل نصح الإسرائيليين بتوخي الحذر بشكل خاص بشأن الامتثال للقوانين المحلية وتجنب الاحتكاك مع المشجعين المنافسين.

وقال لراديو الجيش الإسرائيلي: "نحن ضيوف هنا، وهناك العديد من الضيوف من العديد من البلدان - بما في ذلك دول ربما نحن أقل اعتيادا على أن نكون قريبين منها - والقواعد هنا في نهاية المطاف أكثر صرامة".

وقطر قريبة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل، واستضافت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تحكم غزة وخاضت عدة حروب ضد إسرائيل.

لكن قطر تمول أيضا إعادة الإعمار في غزة بمباركة إسرائيل.

وقال لافي إن "الوفد القنصلي موجود هنا للمساعدة في جميع الأحداث".

وأضاف: "لكننا لا نمتلك كل البنية التحتية التي ربما تمتلكها دول أخرى، وبالتأكيد بالنظر إلى أنه ليس لدينا علاقات دبلوماسية (مع قطر)، وبالتالي فإن اعتقال (محتمل) للإسرائيليين هنا أمر يزعجنا".

وعلى الرغم من السماح بتناول الكحوليات في أماكن محددة لكأس العالم، نصح إعلان الخدمة العامة الصادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بتجنب المشروبات تماما.

