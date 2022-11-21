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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد واقعة فاقوس.. شخص يعتدي على والدته بكرسي في الأزبكية

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على والدته باستخدام كرسى لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه "له معلومات جنائية" ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019 ، وباستدعاء والدته "المجنى عليها" أيدت أقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية مقطع فيديو يعتدي علي والدته كشك الازبكية القاهرة

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