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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كاديلاك سكاليد موديل 2023 في قطر |صور

كاديلاك سكاليد موديل
كاديلاك سكاليد موديل 2023

يمتلك السوق القطري نخبة من الاصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان بالاضافة إلى عائلة الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ذات الطباع العائلي، ومنها النسخة العملاقة كاديلاك سكاليد 2023.

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وتعتبر السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية، والتي تقدم بهيكل خارجي كبيرة مما يعكس المساحة الداخلية الرحبة للسيارة، حيث يطل طولها إلى 5.382 متر، وبعرض يبلغ إلى 2.060 متر، و 1.948 متر للارتفاع.

كاديلاك سكاليد موديل 2023 

وتحتوي السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 على العديد من التجهيزات مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وفرامل يد الكترونية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، وزر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

كاديلاك سكاليد موديل 2023 

وتضم السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي مميز، مع مثبت سرعة، ومنظومة من الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى مكابح ABS، و EBD، و ESP، مع امكانية دعم السيارة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب حساسات حركة، وكاميرا محيطة وخلفية.

كاديلاك سكاليد موديل 2023 

ودعمت السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي، مقترن بمحرك من 8 اسطوانات سعة 6200 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 420 حصانا، و 623 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية للوصول من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

كاديلاك سكاليد موديل 2023 

اسعار السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 

 

تقدم الفئة الاولى كاديلاك سكاليد موديل 2023 بسعر 305.500 الف ريال قطري، و 347.900 الف ريال للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 392.400 الف ريال.

كاديلاك سكاليد موديل 2023 
كاديلاك سكاليد موديل 2023 السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 السوق القطري

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