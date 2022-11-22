سعر كاديلاك سكاليد موديل 2023 في قطر |صور

يمتلك السوق القطري نخبة من الاصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان بالاضافة إلى عائلة الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ذات الطباع العائلي، ومنها النسخة العملاقة كاديلاك سكاليد 2023.

وتعتبر السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية، والتي تقدم بهيكل خارجي كبيرة مما يعكس المساحة الداخلية الرحبة للسيارة، حيث يطل طولها إلى 5.382 متر، وبعرض يبلغ إلى 2.060 متر، و 1.948 متر للارتفاع.

كاديلاك سكاليد موديل 2023

وتحتوي السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 على العديد من التجهيزات مثل مكيف هواء اوتوماتيكي، وفرامل يد الكترونية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، وزر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

كاديلاك سكاليد موديل 2023

وتضم السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي مميز، مع مثبت سرعة، ومنظومة من الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى مكابح ABS، و EBD، و ESP، مع امكانية دعم السيارة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب حساسات حركة، وكاميرا محيطة وخلفية.

كاديلاك سكاليد موديل 2023

ودعمت السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي، مقترن بمحرك من 8 اسطوانات سعة 6200 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 420 حصانا، و 623 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية للوصول من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

كاديلاك سكاليد موديل 2023

اسعار السيارة كاديلاك سكاليد موديل 2023

تقدم الفئة الاولى كاديلاك سكاليد موديل 2023 بسعر 305.500 الف ريال قطري، و 347.900 الف ريال للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 392.400 الف ريال.