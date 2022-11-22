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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

تراجعت العملة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم بعدما تعافى سعر الدولار من أدنى مستوى له منذ شهور على المستوى العالمي.

وهبط الدولار اليوم بنسبة تزيد على 0.15 %، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وتراجعت العملة الأقوى عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 107.550  فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي  بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 107.550 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 107.713، فيما وصلت إلى أعلى نقطة خلال التعاملات عند 107.602 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه المصري 

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الدولار الأمريكي عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.54 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.47 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

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ارتفاع كبير في أسعار الدولار عالميا

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار صرف الدولار محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.55 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

 سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الملايين من المواطنين يوميا وكذلك رجال الأعمال والمستوردين وعن  سعر الدولار اليوم في مصر، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.45 جنيه للشراء و”24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.45 جنيه للشراء، “24.50 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.45 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.50 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.45 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.55 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.45 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار اليوم 

و سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.55 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء  في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.49 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.47 جنيه للشراء، 24.54 جنيه للبيع.

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