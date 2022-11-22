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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: دعم صارم من الإدارة الأمريكية لأمن إسرائيل

سوليفان
سوليفان

قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، التقى مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، في واشنطن، و"ناقشا عدة قضايا أمنية".

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، في بيان، أن سوليفان "أكد دعم الإدارة الأمريكية الصارم لأمن إسرائيل، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك".

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وأضافت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، "أكدا عزمهما المشترك على معالجة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها".

وتابعت: "أكد سوليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

ووفقا للبيان: "ناقش الاثنان أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وأكد جيك سوليفان أن حل الدولتين يظل أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم".

واشنطن إسرائيل كوريا الشمالية جو بايدن الادارة الامريكية البيت الأبيض

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