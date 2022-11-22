على رأسها فصل مياه الأمطار.. جامعة الإسكندرية تستعرض مشروعات شاركت فيها

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماعه الدوري التقارير المقدمة من عدة كليات.

وذكرت الجامعة في بيان أن المجلس استعرض التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة عن جهود جامعة الإسكندرية في مُواجهة قضية التغيرات المُناخية، حيث أشار التقرير إلى قيام الجامعة بعقد عدد من ورش العمل والمؤتمرات داخل كلياتها لدراسة وتطبيق كل ما توصلت إليه الدراسات العملية فى هذا الشأن.

كما أوضح التقرير أبرز المشروعات التى شاركت فيها جامعة الإسكندرية فى إطار دورها فى خدمة المجتمع مثل مشروع توشكي، تطهير الترع، مبادرة حياة كريمة، مشروع محور المحمودية، وبشائر الخير، القوافل المجتمعية الطبية المتكاملة، ومعالجة مياه الصرف، ومشروع استراتيجية إدارة الأمطار وذلك من خلال المركز الهندسي بكلية الهندسة، موضحاً ما حققته تلك المشروعات من تنمية عمرانية وخدمة للمجتمع والبيئة وتحسين للطاقة، كما استعرض أهم المشروعات البحثية التى شاركت فيها الجامعة ومخرجاتها وبراءات الاختراع والبحوث التطبيقية.



كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور مهاب عبد الرازق وكيل كلية التربية الرياضية بنين عن معرض المنتجات التراثية والحرفية والذى نظمته الكلية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 200 عارض من الأسر المنتجة، والتقرير المقدم من كلية الزراعة عن عقد نادى العلوم الصيفى لطلاب المدارس والجامعات، والندوة التى نظمتها الجمعية المصرية لعلم الدواجن بعنوان " تأثير التغيرات المناخية على صناعة الدواجن ".



ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وقسم علوم الأرض بكلية العلوم جامعة بنى غازى، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالى للصحة العامة وجمعية قلوب أصحاء.



كما وافق المجلس على التقرير الفنى النهائى لمشروع البحث المقدم من الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بعنوان " نادى ريادة الأعمال جامعة الإسكندرية " لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب وخريجى الجامعة وتنمية الفكر الابتكارى لهم.



- ووافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا احمد سلطان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بعنوان "قدرة البيوشار المصنوع من الأرز وتفل قصب السكر علي هضم العناصر الغذائية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من روث الحيوانات الحلابة".