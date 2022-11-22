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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاطل يسرق حسابات الفتيات على فيس بوك

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من السيدات تضررن من إضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإبتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات.

 وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (4) وقائع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية).  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه للوقائع المشار إليها.

 وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى المشار إليه ، بقصد تهديد وإبتزاز ضحاياة لتحقيق منافع مالية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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