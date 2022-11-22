إجراء 11 ألفاً و258 عملية عيون لمرضى غير قادرين في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان وفي إطار مساهمتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة كفر الشيخ، إجراء 84 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ وذلك منذ بداية الشهر الجاري وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تحت رعاية السيد مسلم، وكيل الوزارة.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأكد السيد مسلم ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ أجرى الكشف الطبي على 33,541 مريضاً وإجراء (11,258) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (6251) نظارة طبية.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.