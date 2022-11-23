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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : أخبار جيدة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، كن هادئاً عندما تتلقى أخبارًا جيدة من أحبائك.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

يجب عليك المتابعة بحذر إذا كنت قلقًا على صحتك، قد تكون تعاني من بعض التوتر بسبب المضاعفات في مكتبك، أو سوء التفاهم داخل العلاقة مع عائلتك، أو الانقطاع المتزايد مع شريكك ، لذا أعطِ الاهتمام المطلوب بصحتك العقلية هذا اليوم، إن إبعاد نفسك عن طريق المضاعفات أو الغضب في منزلك سيكون مفيدًا للغاية، ستكون قادرًا على العيش في بيئة هادئة وسلمية في المنزل بسبب طبيعتك الهادئة.

توقعات برج الدلو مهنيا

من المحتمل أن تضعك الشركة في وظيفة مرموقة إذا كنت طالبًا جامعيًا، من أجل تحقيق الإنجاز الخاص بك ، سوف تحتاج إلى ملف التعريف هذا.

توقعات برج الدلو صحيا

على الرغم من أن صحتك لا تبدو مشكلة، إلا أن الحفاظ على صحتك أفضل من المرض، تأكد من عدم تناول الأطعمة السريعة .

توقعات برج الدلو عاطفيا

ستصل أنت وشريكك إلى وجهة أعلى في علاقتك اليوم، أخيرًا تشعر بالثقة تجاه بعضكما البعض، تنظيم عشاء رومانسي الليلة.

توقعات برج الدلو في شهر نوفمبر

قد يبدو وضع ديونك ميؤوسًا منه اليوم ، حيث تشعر بالغرق في الديون الزائدة عن الحاجة، من الممكن كسب دخل كبديل. سيساعدك العثور على حل في حل المشكلة.

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