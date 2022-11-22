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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفض الإمدادات لمولدوفا.. تهديدات «غاز بروم» تحدث قفزة في أسعاره بأوروبا

غازبروم الروسية
غازبروم الروسية

اتهمت شركة غاز بروم، أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بإحداث اختلالات في إمدادات الغاز الطبيعي لمولدوفا عبر خط أنابيب سودجا.

وقالت شركة الطاقة الروسية في حسابها على "تليجرام" إن: "حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز الحجم الفعلي المنقول عبر حدود أوكرانيا مع مولدوفا".

وأضافت أن "بعض كميات الغاز المخصصة لمولدوفا باقية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن أوكرانيا راكمت حتى الآن 52.52 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمولدوفا.

وهددت بأنه إذا استمرت هذه الاختلالات، فستبدأ شركة غاز بروم في خفض إمدادات الغاز إلى أوكرانيا من الساعة العاشرة صباحًا يوم 28 نوفمبر، بحسب وكالة "بلومبرج".

وترسل شركة غازبروم حاليًا حوالي 43 مليون متر مكعب يوميا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، آخر طريق متبقٍ إلى أسواق أوروبا الغربية.

ولم ترد نفتوجاز الأوكرانية  على طلب للتعليق.

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ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي يؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب على الغاز في أوروبا في بداية موسم التدفئة. 

وكان التجار وصناع السياسة في حالة قلق شديد بشأن التطورات على طريق أوكرانيا منذ أن كانت موسكو تقيد التدفقات إلى أوروبا منذ شهور.

وتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4% بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4% إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب، حسبما أفادت "روسيا اليوم".
 

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