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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن فتح الاشتراكات بمشروع العلاج أول ديسمبر المقبل

صدى البلد

 

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تلقي طلبات الاشتراك بمشروع العلاج 2023، للصحفيين وأسرهم، بداية من يوم الخميس 1ديسمبر 2022 وحتى الأحد 1يناير 2023 بإستثناء فترة اغلاق الخزينة بنهاية العام لإجراءات الجرد ، وذلك بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، تيسيرًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم على النحو التالي:-
أولاً-مُتاح تجديد الاشتراك ، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، علي الرقم (01015046423).
ثانيًا:-الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب ، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة علي تحويل قيمة الاشتراك علي ثلاثة أقساط شهرية ،مع الأخذ فى الإعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهرياً فى موعدها .
ثالثًاً:-مُتاح تجديد الاشتراك للمشتركين، من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم الواتس (01015046423).
رابعًا:-الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك .
خامسًا:-راغبي الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى .
 

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