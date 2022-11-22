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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام مسابقات الموسم السادس لدوري العباقرة بجامعة الفيوم

صورة تجمع طلاب العباقرة
صورة تجمع طلاب العباقرة بالجامعة مع المشرفين

 اختتمت اليوم  مسابقات الموسم السادس لدوري العباقرة والذي نظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من ٢٠٢٢/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٢/١١/٢٢ ،  تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور بيومي طاحون أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم، حيث شارك في التصفيات النهائية للدوري كليات (الطب البشري، والحاسبات والمعلومات، والتمريض ).

وفازت كلية الطب البشري بالمركز الأول في دوري العباقرة بواقع ١١ نقطة، كما حازت كلية التمريض على المستوى الثاني بواقع ١٠ نقاط، وفازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث بواقع ٦ نقاط.

وفي الختام قام أعضاء لجنة التحكيم بتسليم كأس الموسم السادس لدوري العباقرة لطلاب كلية الطب البشري لحصولهم على المركز الأول، بالإضافة إلى تسليم جوائز مالية قيمة لطلاب الكليات الفائزة بالمراكز الأولى.

 

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الفيوم اخبار الفيوم دورى العباقرة الموسم السادس جامعة الفيوم وزير التعليم

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