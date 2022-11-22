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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أداء مميز.. أول تهنئة من خارج السعودية بفوز "الأخضر" أمام الأرجنتين

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

هنأ رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، المنتخب السعودي على الفوز التاريخي على الارجنتين بهدفين لهدف في مونديال قطر.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له عبر "تويتر": "مبارك للمنتخب السعودي الشقيق هذا الفوز والأداء المميز".

وقلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتيني، وتغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم (قطر 2022).

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كانت وزارة الرياضة السعودية علقت على الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني ونشرت الوزارة السعودية  مجموعة من الصور للمباراة التاريخية، ولحظات تسجيل هدفي «الأخضر» والاحتفال بهما، وكتبت معلقة على هذه الصور: "لا مزيد من رقصات التانغو.. العرضة سعودية.. ألــــف مبرووووووك يا أبطال».

كما نشرت صورا أخرى من اللقاء، وقالت:  «جاكم الإعصار ما شيٍ يعيقه.. 3 نقاط من بطل الكوبا».
 

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