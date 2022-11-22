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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحف السعودية تتغنى بالفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

احتفت الصحف السعودية، بالفوز التاريخي الذي حققه الأخضر بنتيجة 2-1 على نظيره الأرجنتيني بقيادة نجوم التانجو وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

حقق منتخب السعودية إنجازا تاريخيا، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة سبق السعودية: "الأخضر السعودي أمام الأرجنتين.. بهمة رجال طويق أسقط التانغو ورددت الجماهير "قدام يا الأخضر".

وتابعت: بهمة رجال طويق وبشعار "المستحيل ليس سعوديًا" قلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم النتيجة أمام نظيره الأرجنتين 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، عند الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب لوسيل المونديالي، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20 نوفمبر- 18 ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى)، بقيادة الحكم السلوفيني "سلافكو".

وعنونت صحيفة "عكاظ" الأخضر السعودي أمام الأرجنتين.. بهمة رجال طويق أسقط التانغو ورددت الجماهير "قدام يا الأخضر"

وعنونت صحيفة "الرياضية": "الأخضر يحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في بداية مشوار مونديال 2022 (2-1)".

وجاء هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، أحرزه ليونيل ميسي بعد تسديدة على يمين محمد العويس، حارس مرمى السعودية.

وأدرك صالح الشهري التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة 48 من تسديدة قوية  من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 48.

وأطلق سالم الدوسري تسديدة صاروخية من الجانب الأيسر سكنت شباك الأرجنتين في الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 2-1 للأخضر.

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