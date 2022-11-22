ضمن قافلة سكانية.. تجريع 850 رأس ماشية ضد الطفيليات في البحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية سرنباى وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت أعمال القافلة تقديم الخدمات الآتية:

الكشف على ( 72 باطنة - 56 جلدية - 68 أطفال - 35 نساءوتوليد وتنظيم الأسرة).

الكشف على 103 حالات ضمن مبادرة صحة المرأة “الاعتلال الكلوى وفحص الثدى”.

تنظيم ندوة بعنوان ( الجلطة الدماغية )

قوافل سكانية شاملة بالبحيرة

قوافل سكانية شاملة بالبحيرة

وفي مجال الطب البيطرى تمكنت القافلة من تجريع عدد 600 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية و رش عدد250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

و عقد ندوة إرشادية عن التحصينات ضد مرض الحمى القلاعيّة و حمى الوادى المتصدع و عن الأمراض المشتركة بين الانسان و الحيوان السل و البروسيلا.

كما تضمنت القافلة أنشطة أخرى في المجالات التالية:

التربية والتعليم: القاء شعر ( حب مصر ) و( ليس من خان مصر ) وتكريم الأوائل للعام الدراسى 2021 - 2022 .

الشباب والرياضة: تجهيز مقر مركز شباب سرنباى وعمل دورة لكرة القدم وتكريم الفريق الأول.

الأزهر الشريف: تنظيم ندوة حول ( الحفاظ على البيئة من التلوث )

قطاع المحليات: تنظيم حملة مكثفة من ( نظافة ورفع المخلفات والاشغالات بقرية سرنباى والقرى التابعة وتم رفع 24 طنا بواسطة عمال وسيارات ومعدات الوحدة المحلية.

قوافل سكانية شاملة بالبحيرة

قوافل سكانية شاملة بالبحيرة

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.