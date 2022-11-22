هبوط أرضي يسقط أتوبيسا يقل 24 راكبا بالإسكندرية.. شاهد

شهدت منطقة دربالة شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، هبوطا أرضيا بسبب كسر في ماسورة صرف بأحد شوارع المنطقة، ما تسبب في سقوط أتوبيس داخل الهبوط، دون حدوث إصابات أو تلفيات.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغ يفيد بكسر ماسورة صرف صحي وحدوث انهيار ارضي تسبب في سقوط أتوبيس يقل 24 شخص داخله، بشارع بن سلامه بمنطقة مدخل دربالة.

انتقل رئيس الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة لموقع البلاغ.

وبالمعاينة، تبين حدوث كسر خط صرف صحي رقم 5 طرد وتسبب بانهيار في الاسفلت، بعمق حوالي 3 × 4 متر وسقوط أتوبيس خاص 24 راكبًا بالحفرة تم انتشاله بلودر الحي.

وقال محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى تسليم الموقع لمقاول الصرف الصحي اليوم لإصلاح الكسر، وإخطار مديرية الطرق والنقل لإعادة الشيء لأصله.