نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الأعمال بمشروعات حياة كريمة ببهبشين

فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها، حيث زار" اليوم" الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مركز ناصر، وذلك في حضور الأستاذ: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية والأستاذ أحمد كامل منسق حياة كريمة بالمركر.

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية و تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، حيث تفقد تم أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية بهبشين ومشروع إنشاء موقف مطور لسيارات الأجرة بالقرية

و تابع نائب محافظ بني سويف مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف،حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الطبي ببهبشين على مساحة 1800مترا ، حيث وصلت التنفيذ إلى أكثر من 30% ، وذلك ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع الصحي تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر

كما تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع إحلال وتجديد المبنى الاداري بمركز شباب بهبشين ورفع كفاءة ملعب النجيل الصناعى ،ضمن 12 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة،تتنوع ما بين إنشاء ملاعب وتجميلها وإضائتها ورفع كفاءة وإحلال المباني الإدارية لمراكز الشباب