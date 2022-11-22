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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لحوم وفواكه وخضراوات تغطي أجسام مغني ولاعب وممثل في أنا من المشاهير

I'm A Celebrity برنامج
I'm A Celebrity برنامج أنا من المشاهير

وثق مقطع فيديو تغظية أجسام مغني ولاعب وممثل بـ لحوم وخضروات وفواكه فاسدة في البرنامج البريطاني الشهير I'm A Celebrity 2022 أنا من المشاهير- أخرجني من هنا!.

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تغطية أجسام كل من جورج ومايك تيندال وشين والش باللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة داخل صناديق شفافة.  

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برنامج أنا من المشاهير  

وخلال آخر حلقات البرنامج البريطاني الشهير أُجبر المغني ولاعب الرجبي والممثل الكوميدي على الالتواء في أوضاع “يوجا” متعددة داخل 3 صناديق شفافة.

ورشق كل من مايك وشين بمخلفات اللحوم، بينما يتم تغطية جورج بالفواكه والخضروات الفاسدة باعتباره نباتيا.

لحوم وفواكه وخضروات تغطي أجسام مغني ولاعب وممثل في أنا من المشاهير  

وخلال 13 نوفمبر الحالي، وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الأحد، أحد ظهور لنائب البرلمان البريطاني -مجلس العموم- مات هانكوك في برنامج تلفيزيون الواقع الشهير I'm A Celebrity «أنا من المشاهير» محاصر وسط ما يقرب من  2.5 مليون ذبابة وعقرب يلدغه. 

مات هانكوك في I'm A Celebrity 

وظهر مات هانكوك Matt Hancock،  نائب مجلس العموم البريطاني  وهو يرفع أكبادا ضخمة من حوض ذات رائحة كريهة وسط ملايين الذبابات في محاولة  للعثور على النجوم تحتها، معلقا: «ومليونين ونصف مليون ذبابة» مما دفع أحد المقدمين إلى الرد بسؤال: «هل عدتهم؟». 

ولفتت الصحيفة البريطانية بجانب صحيفة «الديلي ستار» إلى أن نائب مجلس العموم البريطاني لم يبد أكثر سعادة  في التجربة التي لا  يُنسى.

وأكدت MailOnline أن النائب البريطاني ووزير الصحة السابق صاحب الـ 44 عاما، مات هانكوك تعرض للدغة عقرب، صباح اليوم الأحد، وعالجوه المسعفون فلم تكن اللسعة قاتلة مقارنة بالإصابة بلسعة نحلة، كما وصف الاقتصادي والسياسي البريطاني. 

وفي عرض ليلة الأحد، يشارك مات في تجربة بيت الرعب House Of Horrors بعد أن صوت مشاهدو قناة ITV لعضو حزب المحافظين لإجراء تجربته الرابعة.

وخلال الشهر الجاري، تم تعليق عضوية النائب في مجلس العموم البريطاني، مات هانكوك، عن حزب المحافظين بعد أن ورد أنه وافق على المشاركة في برنامج "أنا من المشاهير".


وقال رئيس أعضاء الحزب في مجلس العموم "سايمون هارت": "بعد محادثة مع مات هانكوك، نظرت في الموقف وأعتقد أن هذا أمر خطير بما يكفي لتبرير تعليق عضويته بأثر فوري". 

مقطع فيديو أجسام مغني ولاعب وممثل لحوم وخضروات وفواكه البرنامج البريطاني الشهير I m A Celebrity أنا من المشاهير الديلي ميل برنامج أنا من المشاهير

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