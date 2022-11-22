صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أبرز القرارات عقب فوز السعودية على الارجنتين حيث وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام صورة لفرحة ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب الوطني السعودي على الأرجنتين.

وأظهرت الصورة فرحة كبيرة لولي العهد، واحتضانه لكل من حوله بعد انتهاء مواجهة السعودية والأرجنتين، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني السعودي بهدفين مقابل هدف.

وسجد ولي العهد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لله شكرا على نتيجة المباراة، وسط فرحة كبيرة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو