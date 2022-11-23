الفنانة «فيدرا» تظهر بفستان مطرز بالذهب في ختام مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

أقيم أمس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت الفنانة ليلى علوى، بإطلالة صادمة مرتدية فستان فوشيا قصيرًا.

وأثارت الفنانة فيدرا الجدل بإطلالتها الجريئة مرتدية فستانا مكشوف الصدر والاكتاف باللون الأسود مطرز بالذهبى، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمساتها البسيطة .



وتم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف ويعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.