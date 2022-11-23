إصابة عاملين في انهيار منزل من الأخشاب والجريد بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بحدوث انهيار جزئي بمنزل مِلك عامل في نهاية العقد السابع من العُمر، دائرة المركز، أثناء محاولة العمال هدم الطابق الثاني بالمنزل، المكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انهيار منزل جزئيًا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري إلى مقر الواقعة، وتبين أنه أثناء محاولة كل من:" أحمد ج ع- 27 سنة- عامل، وجابر ع ع- 42 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، هدم الطابق الثاني بمنزل مِلك المدعو (البدري ع ب ف- 68 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد، على مساحة 150 مترًا.

انهار بهما سقف الطابق الأول؛ ما نتج عنه إصابتهما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأفاد مالك المنزل والمصابين بمضمون ما تقدم، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.