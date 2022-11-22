سيارة نقل تنهي حياة تلميذ في سوهاج

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات سيارة نقل، على الطريق دائرة مركز شرطة سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيدي قائدها واصطدم بالتلميذ؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو (وليد ا ر م- 18 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم بذات الناحية)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل (محمد ع ا ا- 11 سنة- تلميذ- ويقيم بذات الناحية)؛ ما نتج عنه وفاته.

وأفاد والد المتوفي المدعو (علاء ا ا ج- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة، وكسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.