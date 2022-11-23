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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد ريمونتادا تاريخية.. انجازات هيرفي رينارد إفريقيا وفي كأس العالم

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

حقق منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إنجازا تاريخيا في بطولة كأس العالم بعد الفوز على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف،

جاء فوز منتخب السعودية على نظيره منتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، ظهر أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، أحرزه ليونيل ميسي بعد تسديدة على يمين محمد العويس، حارس مرمى السعودية في المباراة التي جمعت بينهما ظهر أمس الثلاثاء فى بطولة كأس العالم.

وعدل صالح الشهري النتيجة لمنتخب السعودية في الدقيقة 48، امام الارجنتي في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم بتسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

واصل منتخب السعودية هجومه، أمام  الارجنتين في المباراة التي أقيمت بينهما فى اطار منافسات بطولة كأس العالم وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر  في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

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3 أهداف ملغاة فى اللقاء بكأس العالم 

وألغى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين في 13 دقيقة، حيث سجل ميسي الهدف الثاني للتانجو في شباك السعودية بعد الانفراد بـ محمد العويس، حارس الأخضر، في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في المباراة التي أقيمت بينهما فى بطولة كأس العالم.

عاد مارتينيز وسجل من انفراد أيضا في الدقيقة 27، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل، ثم أحرز نفس اللاعب هدفا جديدا للأرجنتين في الدقيقة 35، لكن الحكم ألغاه أيضا بسبب وجود تسلل.

ونجح الفرنسي هيرفي رينارد في قراءة المباراة وتحجيم قدرات وإمكانيات منتخب الأرجنتين ومنح لاعبي السعودية دفعة معنوية قوية مكنت لاعبي الأخضر من تحقيق الفوز عبر صنع ريمونتادا تاريخية.

نجاحات الفرنسي هيرفي رينارد لم تقتصر على منتخب السعودية فقط بل سبقها التألق فى قيادة عديد المنتخبان الافريقية والعربية.

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صدى البلد يستعرض انجازات الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخبات العرب وافريقيا علي الصعيد الدولي والقاري.

 بطل كأس الأمم الإفريقية 2012 مع زامبيا 
بطل كأس الأمم الإفريقية 2015 مع كوت ديفوار 
الصعود إلى كأس العالم مع المغرب 2018 
الصعود إلى كأس العالم مع السعودية 2022 بصدارة المجموعة 
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فرحة ولي العهد السعودي 

نشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام صورة لفرحة ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب الوطني السعودي على الأرجنتين.
وأظهرت الصورة فرحة كبيرة لولي العهد، واحتضانه لكل من حوله بعد انتهاء مواجهة السعودية والأرجنتين، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني السعودي بهدفين مقابل هدف.

وسجد ولي العهد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لله شكرا على نتيجة المباراة، وسط فرحة كبيرة.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.

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