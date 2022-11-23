عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صباح الضحك.. محمد رمضان في جلسة تصوير أمام طائرته الخاصة |شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، صورًا له مع طائرته الخاصة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وعلق محمد رمضان علي الصور، كاتبًا: “صباح الضحك”. 

محمد رمضان يحصد جائزة فيلم فير من الهند.. شاهد

محمد رمضان عن مسلسله الجديد: المنتج يتحمل مسئولية اختيار زينة

علق الفنان محمد رمضان لأول مرة على اختيار الفنانة زينة، وعدد من النجمات، لبطولة مسلسل العمدة، الذي يخوض به دراما رمضان 2023، ومن إخراج محمد سامي. 

وقال محمد رمضان، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد لوجود نجمة كبيرة مثل زينة معه في بطولة مسلسل العمدة، موجها الشكر للمنتج الذي تحمل مسئولية اختيار نجوم كبار لهذا المشروع، ما يتطلب ميزانية كبرى للعمل.

ويتواجد محمد رمضان وزينة وأبطال مسلسل العمدة خلال الفترة الماضية في لبنان بصفة مستمرة، للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد. 

ومسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، مجدى بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

ويذكر أن زينة قدمت زينة مسلسل "الليلة واللي فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان زينة مسلسل العمدة رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

موضوعات متعلقة

بمكياج جذاب.. دينا فؤاد تتألق بختام مهرجان القاهرة السينمائي

بأكمام شفافة.. درة تتألق بإطلالة أنيقة باللون الأسود في أحدث ظهور

إطلالة جذابة لـ نيرمين الفقي من ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

كأس العالم.. وزير الرياضة السابق: قطر أصبحت قرية أوليمبية هائلة

شرفتونا وفرحتونا.. شيماء سيف تهنئ المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين

من أمام الكعبة.. دنيا عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

أمير شاهين وزوجته برفقه نيكول سابا.. شاهد

ترشيحاتنا

30 دقيقة قوية بين المغرب وكرواتيا بكأس العالم

نتفليكس تستهدف جعل إسبانيا مركزا لها في أوروبا

بلهجة حادة.. أردوغان يبرر عملياته في سوريا ويؤكد: مجرد بداية

أول مرة منذ بداية الحرب.. بريطانيا ترسل طائرات هليكوبتر إلى أوكرانيا

شهيد الشهامة يترك فرحه ليمسك بـ حرامي فيفقد حياته قبل الزفاف| التفاصيل الكاملة

حكم منع الزوج لشقيق زوجته من زيارتها فى بيتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ