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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 251 مليون

محافظ قنا يعطى إشارة بدء التشغيل التجريبى لـ3محطات رفع صحى بقرى دشنا

التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي للصرف الصحي بقنا

أعطى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إشارة بدء التشغيل التجريبى لـ 3 محطات رفع صرف صحى بقرى أبومناع غرب وأبومناع شرق والشيخ على التابعين لمركز دشنا ، المنفذين من قبل شركة المقاولون العرب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

رافقه خلالها المهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس ياسر محسوب، رئيس فرع شركة المقاولون العرب بالبحر الأحمر ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل ، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، والمهندس علاء بكرى، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

 

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وأطلق محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبى بالضغط على زر تشغيل محطة رفع صرف صحى قرية أبومناع بحرى وغرب والتي تصل قدرتها الحالية إلى 32.8 ألف م3 / يوم ، وتضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية عبر خط طرد بطول 7200 متر ، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 1000 مم، بإجمالى طول 37 الف و 472 متر ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 142 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالى 55 الف مواطن من أهالى قريتىّ أبومناع بحرى و أبومناع غرب.

 

كما شهد محافظ قنا ، التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية أبومناع شرق ، والتى تصل قدرتها الحالية إلى 8.6 الف م3 / يوم ، و تشتمل على خط طرد بطول 4350 متر لضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية، و تضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 630 مم ، بإجمالى طول 25 الف و 867 متر ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 40 مليون جنيه ، وتخدم المحطة حوالى 19 ألف مواطن من أهالى قرية أبومناع شرق.

 

واختتم محافظ قنا ، جولته بإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية الشيخ على، التي تصل قدرتها الحالية إلى 23.3 الف م3 / يوم ، وتقوم بضخ مياه الصرف إلى غرفة تهدئة شبكات أبومناع بحرى وغرب عبر خط طرد بطول 4950 متر ، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 710 مم ، بإجمالى طول 16 الف و 81 متر ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 69 مليون جنيه ، وتخدم المحطة حوالى 23 الف مواطن من أهالى القرية.

 

وقال محافظ قنا، إن العمل بمشروع صرف صحى قرى دشنا يجرى على قدم وساق ، لخدمة 16 قرية تابعة للمركز، بإجمالي عدد سكان ٣٦٦ ألف نسمة ، ووصلت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال "محطات رفع – خطوط طرد – شبكات انحدار بطول 400 كم" إلى 85% ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1 مليار و 400 مليون جنيه.

 

وأكد الداودى، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعى والإتصالات وكابلات الكهرباء الأرضية لزيادة مستوى الأمان في كافة القرى ، وذلك بعد عقود من عدم توافر تلك الخدمات.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حالياً، خاصة بالقرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو توصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.

 

 

التشغيل التجريبي للصرف الصحى

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قنا التشغيل التجريبي للصرف الصحي بقنا دشنا الصرف الصحى أبومناع غرب

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