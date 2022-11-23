خبير يوضح لـ «صدى البلد» كيفية النجاح في المشروعات البحثية لطلاب النقل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المشروعات البحثية لها محددات بحثية وليست كتاب سيتم تدريسه بالمدارس وداخل الفصل، فالهدف الأساسي هو تعزيز الفكر والعمل الجماعي بين الطلاب، ونقاش الطلاب حول موضوع معين فيها بينهم، موضحًا أنه لا بد من تدريب المعلم على تلك المادة حتى يستطيع تعليمها للطلاب ويتحقق الهدف منها.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن المادة تستهدف الوقوف على نقاط القوة التي يتسم بها كل طالب، ومعالجة نقاط الضعف التي تظهر أثناء العمل على الأبحاث، ليستطيع الطلاب ربط المعلومات فى المواد المختلفة سوياً، ومحاولة الاستفادة منها كجزء واحد لا يتجزأ.

وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن من أهم أهداف التقييم عن طريق عمل مشروعات بحثية هو إثارة الشغف داخل الطالب، أن يقوم بعمل من صنع يده دون الالتزام بقواعد ثابتة لا تغيير فيها، ولا يوجد بها فرصة للإبداع أو التغيير أو استغلال المهارات.

وشدد على ضرورة مراعاة الطلاب التعرف على التحديات المجتمعية مثل التغيرات المناخية والتلوث والقضايا السكانية، والتحديات الكبرى والمشروعات القومية للدولة المصرية، للنجاح في مادة المشروعات البحثية لطلاب النقل.

ونوه أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أهمية تدريس المشروعات البحثية لطلاب المدارس وهي:

- تدريب الطالب على الوصول إلى حلول إبداعية للمشكلات الكبرى.

- تدريب الطالب على العمل الجماعي واحترام الرأي الآخر.

- تدريب الطالب على النظر إلى أي مشكلة بشكل تكاملي من منظور العلوم المختلفة وبالتالي الوصول إلى حلول تكاملية للمشكلات.

- توظيف المواد المختلفة في قضايا واقعية ملموسة، ما يجعل التعليم ذا معنى وقيمة.

- تفيد في إكساب الطالب مهارات البحث عن المعلومات بنفسه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسليم المشروع البحثى للطلاب قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، موضحة أن المشروع البحثى يشترك فيه مجموعة من الطلاب من 3 حتى 5 تلاميذ.

وقالت الوزارة إنه تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية، ويتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذا التحديات التى تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمادة الدراسية المقررة على الطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.