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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة لمؤسسة «حياة كريمة» عن العمل التطوعي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استضافت جامعة كفرالشيخ ندوة توعوية طلابية لمؤسسة «حياة كريمة»، اليوم الأربعاء ، في كلية الألسن تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات».

 وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد غلاب عميد الكلية، الدكتور مسعد زين العابدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة حياة كريمة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.
 

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بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

وصرح الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية المستدامة.
 

وأوضح بأن هناك مشاركة إيجابية من طلاب  كلية الألسن في مبادرة حياة كريمة، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب.
 

ووجه عميد كلية الألسن النوعية الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى وإتاحة الفرصة للطلاب كى يتعرفوا على حجم التطوير والإنجاز.
 

أكد الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل.

وقال إن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل.
 

ورحب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.


وأشار الدكتور مسعد زين العابدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي.


وأوضح الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة حياة كريمة، أن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تقدمها مؤسسة حياة كريمة من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخصوصا، فئة الشباب، وهناك خطة متنوعة للأنشطة من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية.
 

وقال سليم إن مبادرة حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلًا عن التدريب والتأهيل والتثقيف عبر الندوات التوعوية التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.

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