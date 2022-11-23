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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هنيدي عن حارس مرمي المغرب في لقاء كرواتيا: السد العالي

حارس مرمي منتخب المغرب
حارس مرمي منتخب المغرب

علق الفنان محمد هنيدي، علي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا، في اللقاء المقام بينهما في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ونشر محمد هنيدي صورة لياسين بونو، حارس مرمي منتخب المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق هنيدي علي الصورة، كاتبًا: “السد العالي بتاع المغرب”.

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وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا في اللقاء المقام بينهما في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم .

شهد الشوط الأول قوة وإثارة بين المنتخبين في ظل بحث كل منهما عن تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدوري المقبل من بطولة كأس العالم . 

ويخوض المغرب المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: سليم أملاح، سفيان امرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا أمام المغرب في كأس العالم

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جورانوفيتش، ديان لوفرين، جفارديول، سوسا.

وسط الملعب: كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: إيفان بيريزيتش، فاساليتش، كراماريتش.

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