كاد أن ينهي حياته.. طالب يعتدي على زميله بمركز للدروس الخصوصية| القصة الكاملة

اعتدنا دوما في الحوادث التي يتعرض لها الأطفال أثناء التحصيل الدراسي، على توجيه الاتهام للمدارس ووزارة التربية والتعليم والمنظومة التعليمية بها، إلا أننا في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها بمحافظة الغربية، نجد أن مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" كانت شاهدة على هذا الحادث المأساوي الذي تعرض له أحد الأطفال، دون أدني مسئولية على هذه الأماكن التي لو كان وقع حادثا شبيها بما وقع بها في مدرسة تتبع الوزارة لكانت تعالت الأصوات الناقمة على الوزارة والمنظومة بشكل كبير.

بعد أن ذهب الطفل زياد طارق اللمعي 15 سنة كعادته إلى أحد مراكز الدروس الخصوصية، الذى أعتادت أسرته أن تحجز له فيها لتلقى الدروس، كان القدر ينتظره بحادث أليم على يد زميل مستهتر ومجرم بعد أن تعدى عليه بآلة حادة "كتر" مسببا إصابات بالغة للطفل الصغير كادت ان تودي بحياته، وذلك بعد أن رفض مجاراته والهزار معه.

تحقيق عاجل

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب زياد طارق اللمعي 15 سنة بإصابات خطيرة وقطع بالاوردة والاوتار عقب أحد الطلبة بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة كفرالزيات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفرالزيات العام بوصول الطالب زياد طارق اللمعي 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية بمدينة كفرالزيات مصابا بجروح قطعية في الأوتار واليد واشتباه نزيف داخلي وتم تحويله الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا لسوء حالته الصحية.

الطفل المتهم يترك زميله المجنى عليه غارقا في دمائه ويهرب

ما وجه اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تكليف الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات بسرعة كشف غموض الواقعة وبسؤال طارق اللمعي مدرس ولي أمر الطالب المجني عليه أكد قيام أحد الطلبة من زملاء نجله بالمدرسة بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض "كتر" امام احد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة كفرالزيات بسبب رفض نجله للهزار معه فقام المتهم بالتعدي على نجله والفرار هربا وتركه غارقا في دمائه وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة مصابا بقطع في الشريان الابطي وتهتك في الوريد الابطي الايسر وقطع في العصب الأوسط للذراع الايسر وتم عمل إصلاح الشريان الابطي بإستخدام قطعة من الوريد فضلا عن وجود إصابة بعصب مقطوع ومناظرة أطباء المخ والأعصاب واحتياجه لاجراء عدة عمليات جراحية.