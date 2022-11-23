جامعة كفر الشيخ تنظم محاكاة إخلاء آمن ومكافحة الحريق في كلية التمريض

نفذت كلية التمريض بجامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، اليوم الأربعاء ، نموذج محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية لتدريب العاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، وتطبيق ذلك عملياً، بحضور ، محمد الحداد المدرب بوزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار استعدادات الكلية للحصول على الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، إنه جرى تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق داخل إحدى القاعات التعليمية ، وجرى تنفيذ التجربة بنجاح.



وأوضحت د. أبو جازية أن التنفيذ سبقته تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ.



وأشارت الدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ بعد تدريب العاملين والطلاب، وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم وكيفية مواجهة الموقف بهدوء ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل إدارة الجامعة والكلية.

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