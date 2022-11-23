عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يناقش مستجدات الامتحانات وموعدها .. السبت المقبل

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري السبت المقبل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

 

وأوضح أنه يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، من بينها سير أعمال انتظام امتحانات الميدتيرم، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية، والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تجرى في موعدها.

txt

قبل انطلاقها بداية ديسمبر .. محظورات الدعاية الانتخابية بالجامعات

txt

حقيقة منع الطلاب من الامتحانات وتعطيل الدراسة بسبب الفيروس.. التعليم العالي ترد

وكان اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

 

ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل.

التعليم العالي وزارة التعليم العاصمة الادارية وزارة التعليم العالى العاصمة الإدارية الجديدة المجلس الاعلى للجامعات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحاد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

داعم الغلابة| الرئيس السيسي يجبر خاطر كل مواطن يحتاجه ولن يتأخر عن شعبه

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها بداية ديسمبر .. محظورات الدعاية الانتخابية بالجامعات

التعليم العالي: إعلان أسماء الشركات الفائزة في حاضنة الاستشعار وعلوم الفضاء

التعليم العالي: إطلاق مسابقات ضمن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا| رابط التقديم

البساط الأخضر.. دور جديد للمصريين في كأس العالم 2022 | تفاصيل

انطلاقة الانتخابات الطلابية بالجامعات.. غدا

لدعم مشروعات تخرج الطلاب.. البحث العلمي تطلق مبادرة «بدايتي».. والتعليم العالي: توظيفها لخدمة المبادرات وندعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل الابتكارات المقبولة فنيًّا

برعاية وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة | ندوة تثقيفية لطلاب جامعات الصعيد

خطر على الأطفال .. مشروبات الطاقة تهدد حياة طلاب المدارس

ترشيحاتنا

الحقنة القاتلة.. النيابة تكشف سبب وفاة الطفلتين ساجدة وإيمان

بمناسبة الجمعة البيضاء.. تخفيضات على تذاكر الطيران لـ6 وجهات دولية من القاهرة

إنشاء مركز مالي عالمي بمصر.. رجال أعمال يطرحون رؤية مستقبلية للاستثمار| تفاصيل

روسيا تشن هجوما على البنية التحتية الأوكرانية.. وعمدة كييف: أبقوا في المخابئ

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة وفاة الطفلتين ساجدة وإيمان بحقنة

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأجمل والأجرأ| شاهد.. بسنت شوقي بنفس فستان بريانكا شوبرا

أسود جريء.. درة بإطلالة تثير الجدل| شاهد

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ