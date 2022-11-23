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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس قسم المناعة بـ صيدلة حلوان يكشف الفئة الأكثر تضررًا من الفيروس المخلوي

الفيروس المخلوي
الفيروس المخلوي

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الامور سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية .

وصرح الدكتور محمد عمارة رئيس قسم الميكروبيولوجيا و المناعة بصيدلة حلوان أن خطورة الفيروس المخلوي على المواطنين و طلاب المدارس تتمثل في أنه كلما زاد سن المواطن قل خطر الفيروس.

كما كشف  رئيس قسم الميكروبيولوجيا و المناعة بصيدلة حلوان ان الفئة الاكثر تضررا من الفيروس المخلوي هم اصحاب الامراض المزمنة كالضغط والسكر وغيرها من الامراض  واصحاب المناعات الضعيفة و من يعانون من مشاكل فى الجهاز التنفسي لانه يصيب الجهاز التنفسي .

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 شهدت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة عددا من الشائعات ، الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والميدتيرم و تعطيل الدراسة بسبب الفيروس المخلوي والتي كانت الوزارة حريصة على الرد عليها بالنفي حرصا على مصلحة الطلاب.

طمأنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  المواطنين نافية تعليق الدراسة،  حيث كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بأنه لا نية لتعطيل الدراسة أو تقليل أيام حضور الطلاب للجامعات خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب الجامعات.

 

 

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