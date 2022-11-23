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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: لا مكان للصهاينة على تراب فلسطين الطاهر

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أشاد حزب الله اللبناني بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومو فلسطينيون ضد ‏قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس، حيث بارك للشعب الفلسطيني تصاعد ‏عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة. ‏

وقال حزب الله اللبناني، في بيان له ناعيا الشيخ ناصري: “فقدنا سندًا للمقاومة في لبنان”. 

وذكر البيان أن حزب الله يرى في هذه العمليات الشجاعة “تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب ‏الفلسطيني لاستمرار الاحتلال، وتأكيداً على إرادته الصَّلبة في مواجهة غطرسة العدو ‏والرد على جرائمه وإرهابه”. ‏

كما أكد حزب الله أن “تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما”.‏

وخُتم البيان بالقول: "إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر". ‏

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