حزب الله: لا مكان للصهاينة على تراب فلسطين الطاهر

أشاد حزب الله اللبناني بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومو فلسطينيون ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس، حيث بارك للشعب الفلسطيني تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة.
وقال حزب الله اللبناني، في بيان له ناعيا الشيخ ناصري: “فقدنا سندًا للمقاومة في لبنان”.
وذكر البيان أن حزب الله يرى في هذه العمليات الشجاعة “تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال، وتأكيداً على إرادته الصَّلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد على جرائمه وإرهابه”.
كما أكد حزب الله أن “تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين تختارهما”.
وخُتم البيان بالقول: "إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر".