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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رقم قياسي .. أول رائد صيني يتجاوز 200 يوم في الفضاء

رائد فضاء صيني
رائد فضاء صيني

سجّل رائد الفضاء الصيني تشن دونغ الذي أكمل لتوه مهمة الفضاء الثالثة لشنتشو- 14 رقمًا قياسيًا جديدا؛ حيث أصبح أول رائد فضاء في الصين يتجاوز 200 يوم في المدار، وذلك وفق ما نشرت «صحيفة الشعب اليومية أونلاين» الصينية.

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ووفق الصحيفة، أجرى تشن دونغ أول مهمة له عام 2016 خلال مشاركته في مهمة شنتشو-11. وأقام مع رائد الفضاء جينغ هايبنغ في مختبر الفضاء تيان قونغ -2 لمدة 33 يوما، مسجلا رقما قياسيا صينيا لأطول فترة إقامة متواصلة في الفضاء.


وإلى حد الآن، أقام تشن دونغ ورائدا الفضاء ليو يانغ وتساي شيو تشه في المدار أكثر من 170 يومًا. 

وخلال هذه الفترة، أكمل عملية التحويل الوضعي لمحطة الفضاء الصينية على شكل حرف «T»، كما أجرى ثلاثة مهام خارج المركبة، مقدما محاضرات فضائية، واحتفل باليوم الوطني وعيد منتصف الخريف في الفضاء لأول مرة. 

والآن، تتأهب مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 15 للانطلاق بمهمة فضائية جديدة بينما يستعد طاقم رواد شنتشو -14 لاستقبالهم في الفضاء

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