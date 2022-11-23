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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرشح والكحة.. استشاري أمراض صدرية يوضح أبرز أعراض الفيروس المخلوي| فيديو

مصطفى حامد
مصطفى حامد

تحدث الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية والباطنية عن أبرز أعراض الفيروس المخلوي، قائلًا إنها تتمثل في السعال والكحة ورشح ومن ثم تبدأ فترة تسمى فترة سكون وتبدأ فترة “كحة غير عادية” بجانب التهاب شديد على الصدر، لافتًا إلى أن هذا يصيب بدرجة أكبر الأطفال وكبار السن.

 

وأضاف “حامد” خلال حواره ببرنامج “حكاية مصرية” من تقديم الفنانة هالة فاخر والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفيروسات لا يتم معالجتها بالمضادات الحيوية ولكن الجهاز المناعي هو العلاج الوحيد لها، معقبًا: “ الجهاز المناعي هو الحصان الرابح في هذه المسألة”.
 

وفي تصريحات سابقة، أكد أن الجهاز المناعي يتم تقويته من خلال عدد من الفيتامينات المهمة كـ “أوميجا 3، و فيتامين أ، فيتامين د”، مُرشحًا منتج “كلوسيز” الذي يحتوي عليها جميعًا.
 


 

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