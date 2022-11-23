بصمة الوجه .. قرار رسمي في جامعة بني سويف الأهلية

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية داخل كليات جامعة بني سويف الأهلية، حيث شملت الجولة تفقد قاعات المحاضرات بكليات العلاج الطبيعي، والعلوم، والهندسة، فضلاُ عن تفقد المكاتب الإدارية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته بتفعيل " بصمة الوجه" على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الأهلية، وتطبيق خطة الجامعة في التحول الرقمي في كافة المعاملات الإدارية التي تخص الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، ووجه منسقي البرامج المختلفة برصد أي سلبيات وإيجاد الحلول لها على الفور، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تتناسب مع البرامج الدراسية المتنوعة.

وأجرى رئيس الجامعة، حوراً مع عدد من الطلاب لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التي تواجههم سواء في الجامعة أو السكن أو المواصلات، موجها بتذليل كافة العقبات والعمل على حلها، وطالب الطلاب ببذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق الدراسي، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.