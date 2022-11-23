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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. إطلالة ثراء جبيل من ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ثراء جبيل
ثراء جبيل

حرصت الفنانة ثراء جبيل، على مشاركة جمهورها إطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

نشرت ثراء جبيل، عدة صور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ولقيت اعجاب كبير من قبل جمهورها.

وتواصل ثراء جبيل، تصوير المشاهد المتبقية لها من فيلم “رهبة" بصحبة الفنان أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين وعدد من النجوم.

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فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

يذكر أن إنتهت ثراء من تصوير المشاهد المتبقية لها من فيلم “جوازة بالعافية” مع الفنانة غادة عبد الرازق.

ويشارك في فيلم “جوازة بالعافية” كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل مهرجان القاهرة السينمائي الفيشاوي احمد الفيشاوي نسرين أمين رضا عبد الخالق

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