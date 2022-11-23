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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى عن واقعة عروس الشرقية: ثقافتنا الجنسية معدومة ونستمدها من المقاهي

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على واقعة عذراء الريف التي تم تداولها مؤخرًا، موضحا أن  ما حدث في الشرقية ليست واقعة فردية بل تحدث في مجتمعاتنا بالملايين، ودليل على العقل المشوه الذي يتتبع العورات ويفتش في القلوب.

وأكد «إبراهيم عيسى»، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك حالة من العنف والعدوان الغير مبرر أصبحت متواجدة في معاملاتنا و ممارستنا اليومية وتراجع قيمة الستر في حياة المصريين أحد انعكاسات الدينية.

وأوضح «إبراهيم عيسى» أن المجتمعات غير الصحية أو السوية تفرز عدوان وعنف وارتفاع لنسب الطلاق، مؤكدا أن المجتمع المصري يعيش على بحر من النفاق الديني، والعمود الفقري للتدين والدين هو الستر وانتهاك الخصوصيات يتعارض معها.

وقال، إن الوقائع منتشرة في قطاعات واسعة بمجتمعنا المصري يعيش بعقله ووعيه في القرون الوسطى بينما يعيش بجسده في عصرنا الحالي مدعيًا الحداثة والمدنية"، مؤكدا أن الجماعات السلفية اخترقت وسيطرت على العقل المصري، والثقافة الجنسية معدومة في المجتمع والمصريين يستمدون ثقافتهم الجنسية من ثرثرة المقاهي.

إبراهيم عيسى عذراء الريف حديث القاهرة المصريين الثقافة الجنسية

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