أخبار التوك شو .. مأساة أمّ مع ابنها.. معلومة من التموين بشأن الأرز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ضربوني على دماغي.. مأساة سيدة تعدى عليها ابنها وزوجته وطردوها في الشارع..فيديو

أكدت الحاجة هانم، والتي طردها ابنها وزوجته في الشارع طمعا في الميراث، أنه “في يوم روحت البيت لقيت فيه سلك في باب البيت، وابني ضربني هو ومراته وحماه وحماته وكانوا بيخنقوني وغيروا كالون باب البيت”.

وقالت الحاجة هانم، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “زوجة ابني ضربتني بالشبشب وانا مريضة بالضغط والسكر وابلغ من العمر 76 عاما”.

وتأثرت السيدة التي طردها ابنها وزوجته في الشارع طمعا في الميراث بالبكاء قائلة “انا قاعدة في الشارع رغم انى بانية بيت 5 ادوار، وأجرت شقة مفيشهاش كراسي ولا سراير، ونايمة على بطانية”.



على البطاقات | معلومة من التموين بشأن الأرز .. فيديو

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الوزارة طلبت من المزارعين توريد طن عن كل فدان أرز منذ بداية الموسم.



وأوضح وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن طن الأرز عريض الحبة يتم توفيره بسعر 6850 جنيه، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه.



ولفت إلى أن مجلس الوزراء حدد سعرا عادلا بحد أقصى للأرز السائب بـ12 جنيه والمعبأ بـ15 جنيه، مضيفا أنه سيتم توفير الأرز على بطاقات التموين.



نقيب المهن الموسيقية يوجه رسالة للإعلاميين وأصحاب الفضائيات| فيديو

طالب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الإعلام المصري، بأن لا يروج إلى كل شيء رديء حتى يصبح مضيئ للناس وبعدها نعود وننتقد.

وقال "كامل "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC" " اليوم الأربعاء، إن المشكلة أن تروج لسلعة غير جيدة وتصبح ظاهرة ونشارك كلنا في إظهارها وإبرازها وبعد ذلك نعود ونستاء منها وبعدها يكون الحل صعب للغاية.



الحاجة هانم تنهار بالبكاء على الهواء: ابنى ومراته ضربوني بالشبشب وأنا مريضة|فيديو

بكت الحاجة هانم الأم التي طردها ابنها وزوجته طمعا في الميراث، قائلة: «أنا قاعدة في الشارع رغم ان عندي بيت 5 أدوار، واستأجرت شقة مافيهاش كراسي ولا سراير، ونايمة على البطانية فقط».

فرص المغرب وتونس والسعودية في الصعود لدور الـ 16 بكأس العالم .. فيديو

كشف الدكتور عادل كريم، الناقد الرياضي، فرص فريق اليابان في الصعود لدور الـ 16 بمونديال كأس العالم 2022 في قطر بعد تخطيها ألمانيا.



وقال الناقد الرياضي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن فوز اليابان قلب الأمور؛ بعد تقدمه خلال الشوط الثاني، وجعل ألمانيا مرشحة للخروج من المجموعة.

وأوضح أن موقف ألمانيا أصبح صعبًا بعد فوز إسبانيا على كوستاريكا، مؤكدًا أنه على الألمان الفوز بالمباراتين المقبلتين، مؤكدًا أن فوز اليابان على ألمانيا شبيه بفوز السعودية على الأرجنتين.

وأضاف أن المنتخب الألماني يعاني منذ عام 2014 وآدائه ضعيف؛ وهو أمر لم نكن معتادين عليه منذ فترة طويلة؛ من الناحية الفنية، كما اتضح أن الفريق لم يكن في حالة تركيز، لافتًا إلى أن المنتخب الألماني فقد تعاطف الجمهور العربي الذي تحول لتشجيع اليابان؛ بسبب تركيز منتخب ألمانيا على قضايا غير كرة القدم.

أحمد موسى : لدينا رجال وأسود قوية في الجيش المصري | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع طلبات القوات المسلحة يتم تلبيتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجيش المصري لا يعتدي على أحد.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري يمتلك الكثير من الأشياء المميزة، وأصبح لدينا قطع حديثة، وأصبح لدينا التصنيع.

ولفت إلى أن مصر تمتلك المعدات الحديثة، المقاتل المصري، الذي لديه القدرة على التعامل مع الأسلحة الحديثة، معلقًا :" لدينا رجال وأسود قوية".

أكد المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، أن جزيرة الوراق إحدى الجزر النيلية وتتوسط 3 محافظات، مؤكدا أن عملية تطوير الجزيرة تأخرت نتيجة الزحف العمراني والعشوائي والإهمال من جانب الحكومات السابقة.



وأضاف رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير جزيرة الوراق، موضحا أن تم طرح عدة بدائل لتعويض أهالي الجزيرة ما بين مادية وعينية.



وأشار شوقي إلى أن الدولة تشتري الفدان الزراعي في الجزيرة بـ6 ملايين جنيه، فضلا عن أن هناك لجنة تقيم سعر المنازل السكنية، مضيفا أن التعويضات العينية مقسمة إلى أمرين، أولا توفير وحدات سكنية للأهالي قريبة من الجزيرة في مدينة العبور وأكتوبر الجديدة ومطار إمبابة، ثانيا لمن يرغب في الزراعة تم توفير 200 فدان في مدينة السادات بسعر 375 ألف جنيه للفدان.

الأرز بـ 10.5.. خبر سار للمصريين بعد ثلاثة أيام | فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن يوم الأحد المقبل آخر مهلة لـ الفلاحين والتجار، الذين يخزنون محصول الأرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن كل فدان ينتج حوالى 4 أطنان، و الوزارة تشتري طنا واحدا فقط، من الفلاح، وذلك من أجل توفير السلع التموينية.

متهم بالتطبيع.. اتحاد كتاب مصر يرد على يوسف زيدان

أكد الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه تم إحالة البعض من أعضاء النقابة لـ التحقيق، منهم الكاتب يوسف زيدان.

وأضاف علاء عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قانون النقابة يطبق على الكل، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم استلام طلب استقالة العضو يوسف زيدان.

ولفت إلى أنه فى حالة تقدم عضو بالاستقالة سيتم البحث فيها، وأن قرارات تحويل بعض الأعضاء لـ التحقيق كان بقرار من النقابة، ووفق قرارات الجمعية العمومية.

طبيب يوجه رسالة لـ الأسر بسبب الفيروس المخلوي

أكد الدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة، أن تناول الأطفال التى تصاب بـ الفيروس المخلوي لـ المضاد الحيوي، من الأشياء غير الصحيحة، موضحًا أن الاتجاه لـ الطبيب من الأشياء المهمة بعد إصابة الطفل.

وأضاف الدكتور يوسف سعد، خلال حواره ببرنامج حكاوي طبية المذاع على قناة صدي البلد، الإعلامية سالى سمير، أن وزارة الصحة أكدت أن الإصابة بالفيروس الجديد تكون بنسبة 73 % بين أطفال المدارس.

ولفت إلى أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بـ ارتداء الكمامة، و الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا ينتشر الفيروس.