من ثورة 1919 لـ30 يونيو..أيام بذاكرة المصريين كتاب جديد لعواطف سراج الدين

صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر كتاب “أيام في ذاكرة المصريين من ثورة 1919 إلى ثورة 30 يونيو 2013 ” للكاتبة الدكتورة عواطف سراج الدين.

الكتاب يتناول عبر تسعة عشر فصلا أهم الأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ ثورة 1919 أول ثورة شعبية في تاريخ مصر الحديث وحتى ثورة 30 يونيو الحدث الأهم الذي عاشه المصريون منذ أطل عليهم القرن الحادي والعشرون .

وكما ذكرت عواطف سراج الدين فإن مصر بين الثورتين مرت بأحداث جسام تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ مصر المعاصر لكونها نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من بينها : مقتل السير لي ستاك ، انتفاضة 1935 ، حادثة 4 فبراير ، حصار قصر عابدين 1942 ، ثورة 23 يوليو 1952 ، عزل محمد نجيب 1954 ، تأميم قناة السويس 1956 ، اغتيال السادات 1981 ، تولية مبارك 1981 ثم ثورة 25 يناير 2011 ، وصولا إلى ثورة 30 يونيو التي شارك فيها ما لا يقل عن 33 مليون مواطنا مصريا في مشهد نادر لم تعشه اي دولة في العالم من قبل مما أدى لعزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور ووضع خارطة طريق جديدة لإعادة بناء النظام السياسي، وإنقاذ مصر من مؤامرة خطيرة كادت تغرق مصر في حربا أهلية وتجعل أهلها أسرى للفتن لولا تدخل الجيش المصري في الوقت المناسب وما شكله هذا التدخل من وقف للمشروع الأميركي الذي أراد تفتيت الدول العربية بما فيها مصر.

وتؤكد “سراج الدين” أن هذا الكتاب به ما يمتع القارىء وينفع الباحث ويعين السياسي على المعرفة بحكم التاريخ واستيعاب دروسه.

الدكتورة عواطف سراج الدين حرم السياسي الكبير يس سراج الدين، حصلت على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف من كلية الآداب جامعة عين شمس في دراسة الموقف الأميركي من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ، وحاصلة على الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية الدولية للعلوم جنيف تابعة لهيئة الأمم المتحدة ، رائدة من رواد العمل الاجتماعي ولها مؤلفان: الولايات المتحدة والصراع العربي الإسرائيلي 1963-1967 ، أحمد لطفي السيد معاركه السياسية والاجتماعية.