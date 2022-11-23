إهداء لمنى الشاذلي.. كتاب عمره 100 سنة من الكاتب محمود التميمي| فيديو

أهدى الكاتب محمود التميمي للإعلامية منى الشاذلي مجلد لمجلة "المقتطف" و الذي يبلغ عمره 100 عام، و ذلك أثناء استضافته مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية"CBC"

الهوية المصرية لا تقيم بالماديات



وقال محمود التميمي، إنه يخطط لتحويل الحكايات التي يرصدها، إلى فيديوهات قصيرة، وينشرها على الشبكة العنكبوتية، و لكن يريد معرفة تقبل الجمهور لهذه الفكرة، مضيفاً أن الهوية المصرية لا تقيم بس النفط أو سعر جرام الذهب"



وتابع:" الهوية المصرية شيء غالي، و لا تقيم بالأشياء المادية، و الحفاظ عليها يتطلب بتكلفة عالية للغاية، الهوية أمن و كنز قومي للمستقبل"