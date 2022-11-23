عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إهداء لمنى الشاذلي.. كتاب عمره 100 سنة من الكاتب محمود التميمي| فيديو

االإعلامية منى الشاذلي
االإعلامية منى الشاذلي و الكاتب محمود التميمي

أهدى الكاتب محمود التميمي للإعلامية منى الشاذلي مجلد لمجلة "المقتطف" و الذي يبلغ عمره 100  عام، و ذلك أثناء استضافته مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية"CBC"

 الهوية المصرية لا تقيم بالماديات


وقال محمود التميمي، إنه يخطط  لتحويل الحكايات التي يرصدها، إلى فيديوهات قصيرة، وينشرها على الشبكة العنكبوتية، و لكن يريد معرفة تقبل الجمهور لهذه الفكرة، مضيفاً أن الهوية المصرية لا تقيم بس النفط أو سعر جرام الذهب"


وتابع:" الهوية المصرية شيء غالي، و لا تقيم بالأشياء المادية، و الحفاظ عليها يتطلب بتكلفة عالية للغاية، الهوية أمن و كنز قومي للمستقبل"

 

 

الكاتب محمود التميمي منى الشاذلى عمره 100 كتاب الهوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

رئيس البرتغال بصحبة وزير السياحة والآثار في الأهرامات ومتحف الحضارة .. صور

هل الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب والخطايا ؟ الإفتاء تجيب

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

بعد وفاة إيمان وساجدة .. تشريع برلماني جديد يخص الصيادلة

ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ