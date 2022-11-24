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منوعات

خبير تسويق يكشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على اتجاه العالم للرقمنة

عبدالرحمن السيد
عبدالرحمن السيد

خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد ظهور جائحة كورونا التي عزلت العالم ومنع السفر بين الدول لمدة عامين، الأمر الذي أدي إلى الحاجة إلى ظهور التسويق الرقمي الذي أصبح حلقة الوصل بين البلدان في ظل العزل الذي قامت به الدول لحماية شعوبها من العدوي.

وأوضح عبد الرحمن السيد خبير التسويق الرقمي خلال منشور متداول رأيه في الرقمنة خلال إقامته في روسيا، والأسباب الأخرى لاتجاه العالم لها على مدار العامين الماضيين.

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الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار التسويق الرقمي

وأضاف أن السبب الثاني لانتشار التسويق الرقمي خلال السنوات الأخيرة هي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى فرض نزعات مسلحة، حيث يتيح التسويق الرقمي التواصل المباشر مع العملاء الذين يشاهدون المحتوى الخاص بك، وذلك من خلال تعليقات الموقع والرسائل والمراجعات ومنشورات الوسائط الاجتماعية، حتى في ظل حظر التجوال أو الاشتباكات العسكرية.

وأوضح عبد الرحمن السيد إن خلال السنوات الأخيرة أصبح التسوق الرقمي، هام للحكومات والقطاعات العامة قبل الخاصة، حيث أنه ساعد على تقديم الخدمات العامة أو الحكومية وزيادة انتشارها بين المواطنين، مما يتيح تحسين الخدمة المقدمة بدون الحاجة إلي التوجه إلي المصالح الحكومية مما يوفر الاحتكاك بين المواطنين ويقلل الازدحام، ويوفر الوقت، ويقضي على الروتين.

وعلى الجانب المحلي، أشاد عبد الرحمن برقمنة الخدمات التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تخصيص عدد من المنصات لتقليل الضغط عليها، وتقديم الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من المنزل وحتى من الهاتف.

جائحة كورونا الرقمنة الحرب الروسية - الأوكرانية

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