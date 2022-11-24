مكافحة التشرد.. تعهد جيف بيزوس بالتبرع بـ 123 مليون دولار

أثار الجدل مؤسس أمازون جيف بيزوس، حينما أعلن صندوق بيزوس داي ون التابع له بالتبرع بأكثر من 123 مليون دولار من خلال عشرات المنح للمساعدة في مكافحة التشرد .

ووفقا لموقع فوكس بيزنس، ستذهب منح صندوق عائلات اليوم الأول ، والتي تتراوح بمبالغ نقدية ، إلى 40 منظمة في جميع أنحاء البلاد.

ويقصد بها مساعدة المتلقين لمواصلة عملهم لمساعدة العائلات على التغيير من التشرد والحياة في الملاجئ إلى السكن الدائم بالخدمات التي يحتاجونها لتحقيق الاستقرار" ، وفقًا لإعلان صندوق بيزوس داي ون.

جيف بيزوس يتبرع بثروته

ومن بين المستفيدون شراكة تشابمان في ميامي ، فلوريدا ؛ خدمات المجتمع والتدريب على التوظيف في فيساليا في كاليفورنيا، وتحالف المشردين في أوكلاهوما سيتي بأوكلاهوما.

كذلك كانت قد تبرعت ماكنزي سكوت يتبرع بمبلغ 2 مليار دولار في إطار تعهد جيف بيزوس للتخلي عن ثروته.

ومن المعروف أن مجموعة بيزوس تعمل منذ اليوم الأول لإعانة العائلات والتي وصلت إلى 40 مجموعة تعمل على إنهاء التشرد في الولايات المتحدة". "في 5 سنوات ، قدمنا ​​أكثر من 500 مليون دولار إلى 167 مؤسسة - للمساعدة في توسيع دعمهم للأسر المحتاجة.

ويتحدث جيف بيزوس ، مؤسس امازون وبلو اوريجن، عن هذا التبرع خلال مشاركته في قمة JFK Space ، للاحتفال بالذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر ، في مكتبة في بوسطن.

ويأتي هذا التبرع تنفيذا لتعهد جيف بيزوس بالتخلي عن ثروة تقدر بـ 124 مليار دولار، وفي منتصف نوفمبر ، قال بيزوس إنه يعتزم صرف معظم ثروته لأسباب خيرية على مدار حياته. بلغت ثروته الصافية 117.5 مليار دولار مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم ، وفقًا لمجلة فوربس.