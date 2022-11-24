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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظاً على البيئة.. إزالة 47 مكمورة فحم في كفر الشيخ| صور

إزالة مكامير فحم
إزالة مكامير فحم

شهد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 48 قرار إزالة لمكامير الفحم بقريه الفقهاء القبلية، ومصادرة الأخشاب تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة إزالة كافة مكامير الفحم غير المرخصة، حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على البيئة وصحه وسلامه المواطنين وتمت الازالة كاملة حتي سطح الارض بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بطنطا والقوة المرافقة من الشرطة بسيدي سالم.

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وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لتنفيذ 48 قرار إزالة لمكامير الفحم بقرية الفقهاء القبلية، ومصادرة الأخشاب.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، والمهندسة سمية درويش، مندوب جهاز شئون البيئة بطنطا، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ومحمد حلمي مدير إدارة البيئة بالوحدة، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة، رؤساء القرى إيهاب سعد طلب، رئيس قرية الفقهاء القبلية ، وأيمن عبد السلام محمود، رئيس قرية سد خميس ، وعبد العزيز مرسال رئيس قرية برية لاصيفر، وسعد على غالى، رئيس قرية الملاحة، وبهجات الزينى رئيس قرية أبو غنيمة.

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