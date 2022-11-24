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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الكاميرون وسويسرا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب سويسرا، اليوم، الخميس، على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة الكاميرون وسويسرا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الكاميرون وسويسرا في تمام الثانية عشر ظهرا “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات Alkass EXTRA One HD، و Alkass EXTRA TWO HD، و beIN Sports HD 1 Max.

الكاميرون ضد سويسرا:

ويطمح منتخب الكاميرون بقيادة مديره الفني ريجوبيرت سونج، تحقيق الفوز على سويسرا في مباراة اليوم، وقطع خطوة نحو الصعود للدور القادم.

وكان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أثار الجدل بتصريحات غريبة قبل انطلاق المونديال، حيث أكد أن منتخب الكاميرون هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2022.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب سويسرا في خطف نقاط المباراة الثلاث من الأسود غير المروضة، واعتلاء صدارة المجموعة السابعة “مؤقتا”.

وتضم المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

وتحمل البرازيل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس العالم (1958، و1962، و1970، و1994، و2002)، متقدمة على ألمانيا (4 ألقاب)، وإيطاليا (4 ألقاب) التي تعتبر الغائب الأكبر عن النهائيات بعد فشلها في التأهل، على غرار نسخة 2018.

 

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