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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| ميتسوبيشي هاتشباك أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه

سيارة ميتسوبيشي كولت
سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

يحتاج الكثير من الشباب المصري الي سيارات مستعملة تتماشي مع دخلهم الشهري، وتساعدهم علي التنقل والسفر بكل سهولة، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات، ومن هذه الإصدارات سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998،  والتي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، ونالت هذه السيارة علي أعجاب المواطنين بفضل، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

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سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

مواصفات سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

تستمد سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، .

سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

تأتي مقصورة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة، وفتحة سقف، وازرعه بالمقود للتحكم في عمل الضوء والإشارات والمساحات الأمامية والخلفية، وكراسي أمامية يمكن التحكم بها بشكل يدوي، ومسند زراع أمامي وسطي، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بايونير بالأبواب الأربعة، وضوء داخلي للقراء، وفرش مقاعد من الجلد، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج أمامي بالتابلوه للتخزين، وشاشة تعمل باللمس.

سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

تظهر سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وإشارات علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي بلون السيارة، ومرايات يمكن التحكم بها من الداخل كهربائيا ويمكن ضمها بشكل يدوي، ومساحة زجاج خلفية، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة .

سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

سعر سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998

تقدم سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 للبيع بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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